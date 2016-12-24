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Новости
Украина
23 декабря 16, 16:23
Владимир Путин: Я придумал строить Керченский мост
Владимир Путин
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Российский президент заявил, что Керченский мост поможет развитию отношений России и Украины.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Керченский мост поможет развитию отношений России и Украины в будущем.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Москве 23 декабря заявил, что введение в эксплуатацию Керченского моста в 2018 году поспособствует развитию российско-украинских отношений в перспективе.

На вопрос, как назовут мост через Керченский пролив, он сказал: "Вы сами сказали, Керченский мост - это не я придумал. Я придумал его построить, а вы должны придумать, как его назвать".

Президент РФ отметил, что проекты по возведению моста были еще в царские времена и при СССР. А во время Второй мировой войны его построили фашистские оккупанты. "Оккупанты его практически построили, но не должным образом, так как ледоколом его снесло", - добавил он.

"Я уверен и надеюсь, что произойдет нормализация отношений с Украиной, и мост будет полезен для развития российско-украинских отношений в будущем. Это очень востребованній инфраструктурный элемент", - отметил Путин.
Korrespondent
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