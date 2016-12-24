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Новости
Украина
23 декабря 16, 16:27
В Киеве заминировали супермаркеты, эвакуирована 1 тыс. чел.
минирование
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В столичную полицию поступило сообщение о заминировании супермаркетов в Голосеевском и Оболонском районах.

800 граждан подверглись аварийному выходу с территории супермаркета, передает пресс-служба полиции Киева. Отмечается, что сообщение о заминировании поступило на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В своем послании "минер"  заявил, что в одном из двух супермаркетов известной сети заложена взрывчатка. По указанным адресам в оперативном порядке прибыли специалисты, кинологи, пиротехники и правоохранители. В общей сложности было эвакуировано 800 человек. Все они являлись сотрудниками и клиентами магазина. После детального осмотра территории специалисты выяснили, что никаких взрывоопасных вещей там не заложено.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно в Одессе два дня подряд минировали суды. 
URA-Inform
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