НАБУ допустят к реестру электронных деклараций

Для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа работников Национального антикоррупционного бюро Украины в Единый государственный реестр деклараций лиц будет создана рабочая группа. Об этом договорились во время встречи директор НАБУ Артем Сытник и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Кроме того, Наталья Корчак подтвердила готовность Агентства способствовать Бюро получить доступ в максимально сжатые сроки, говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, 8 декабря на брифинге Артем Сытник пожаловался, что НАПК не дает НАБУ полный доступ к электронным декларациям. "К сожалению, почему-то мы пока не нашли понимания в НАПК, поскольку мы просили открыть нам полный доступ к этим декларациям согласно действующему законодательству", — посетовал тогда Сытник.

На следующий день НАПК ответило, что по закону полный доступ к электронным декларациям возможен по решению суда.

СПРАВКА

17 ноября НАБУ зарегистрировало первые уголовные производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. 12 декабря НАБУ начало расследование еще семь уголовных производств.