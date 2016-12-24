Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.45
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
27.40
USD
26.25
RUB
0.43
EUR
28.43
USD
27.06
RUB
0.44
Новости
Украина
23 декабря 16, 16:30
НАБУ допустят к реестру электронных деклараций
НАБУ,Холодницкий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник встретился с главой Нацагентства по предотвращению коррупции Натальей Корчак и достиг принципиальной договоренности о получении доступа детективов НАБУ ко всем данным реестра деклараций

Для решения технических вопросов обеспечения скорейшего доступа работников Национального антикоррупционного бюро Украины в Единый государственный реестр деклараций лиц будет создана рабочая группа. Об этом договорились во время встречи директор НАБУ Артем Сытник и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Кроме того, Наталья Корчак подтвердила готовность Агентства способствовать Бюро получить доступ в максимально сжатые сроки, говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, 8 декабря на брифинге Артем Сытник пожаловался, что НАПК не дает НАБУ полный доступ к электронным декларациям. "К сожалению, почему-то мы пока не нашли понимания в НАПК, поскольку мы просили открыть нам полный доступ к этим декларациям согласно действующему законодательству", — посетовал тогда Сытник.

На следующий день НАПК ответило, что по закону полный доступ к электронным декларациям возможен по решению суда.

СПРАВКА

17 ноября НАБУ зарегистрировало первые уголовные производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. 12 декабря НАБУ начало расследование еще семь уголовных производств.
Delo
Ещё по теме:
Скифское золото вернется в Украину через год
Суд одобрил задержание Януковича
Суд арестовал десять земельных участков Улюкаева
Николай Азаров: Майдан курировали западные спецслужбы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый наблюдательный совет ПриватБанка представлен
noimageЗакон о спецконфискации примут в начале января
noimageМинздрав вводит семейную медицину
noimageМищенко вышел из фракции БПП
noimageВ Киеве заминировали супермаркеты, эвакуирована 1 тыс. чел.
Лента новостей
Загрузка...