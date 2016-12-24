Мищенко вышел из фракции БПП

Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины.
Об этом сегодня в ходе утреннего пленарного заседания объявила зампредседателя парламента Оксана Сыроид.
Таким образом, состав фракции Блок Петра Порошенко насчитывает 142 депутата.
Как сообщал Корреспондент.net, Сергей Мищенко вошел в состав фракции БПП 12 апреля 2016 года. Он был избран в Раду по мажоритарному округу №98 в Киевской области.
Напомним, 20 декабря народного депутата Надежду Савченко официально исключили из фракции Батькивщина.