Мищенко вышел из фракции БПП

Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины.

Об этом сегодня в ходе утреннего пленарного заседания объявила зампредседателя парламента Оксана Сыроид.

Таким образом, состав фракции Блок Петра Порошенко насчитывает 142 депутата.

Как сообщал Корреспондент.net, Сергей Мищенко вошел в состав фракции БПП 12 апреля 2016 года. Он был избран в Раду по мажоритарному округу №98 в Киевской области.

Напомним, 20 декабря народного депутата Надежду Савченко официально исключили из фракции Батькивщина.