Закон о спецконфискации примут в начале января

Документ должен быть принят в начале года. Об этом в пятницу, 23 декабря, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства подчеркнул, что он настаивает, чтобы к этому вопросы парламент вернулся и проголосовал его.

Гройсман также заверил, что готов лично присутствовать при рассмотрении законопроекта и обсудить каждый из его пунктов отдельно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла бюджет на 2017 год. Законопроект поддержали 274 народных депутата.