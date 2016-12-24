Новый наблюдательный совет ПриватБанка представлен

Министр финансов Александр Данилюк представил новый состав Набсовета ПриватБанка. В него вошли 7 членов.

Первым в списке был назван Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в регионе Восточной Европы и Кавказа. Далее, Андреа Монета, считается специалистом по выводу банков из кризиса, работал в банке UniCredit, Европейском центробанке, частных инвесткомпаниях.

В состав также вошли Оксана Маркарова, первый замминистра финансов, Артем Шевалев экс-замминистра финансов, представитель ЕБРР, Стивен Силиг, который был предложен Всемирным Банком, знаменит ролью в разрешении банковского кризиса в Ирландии, Сергей Алексеенко,инвестиционный банкир, советник главы Нафтогаза, а также Энгин Анкчакоча советник МВФ по банковскому сектору. По словам Данилюка, последнего оценивают, как одного из лучших кризис-менеджеров.

Главы у набсовета пока нет, его выберут новые участники на заседании.