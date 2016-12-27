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Украина
26 декабря 16, 10:32
В Киеве открыта резиденция Санта Клауса в Мариинском парке
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В Киеве в Мариинском парке открыли резиденцию Санта Клауса. Центральную аллею украсили 20 зелеными арками и установили светящиеся скульптуры оленей.

Об этом сообщает "Сегодня". 

Как отмечается, в резиденции возведены несколько десятков "купольных" домиков, где проводятся разные детские мастер-классы. Кроме того в резиденции можно встретить и миссис Клаус, которая поможет научиться печь рождественское печенье.

"Бесплатно всех детей будут развлекать живые эльфы. Там же можно встретить и дочку Санты - Санни. Попасть в резиденцию можно ежедневно до 15 января с 11:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве откроются первые локации, где можно будет уже начинать новогодне-рождественские празднования.
URA-Inform
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