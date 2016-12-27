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Новости
Украина
26 декабря 16, 12:37
Луценко приказал разобраться со сносом МАФов в Киеве
МАФ,киоск,ларек
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Прокуратура города Киева должна дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков во время мероприятий по сносу МАФов в столице.

Об этом в понедельник, 26 декабря, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, он категорически настаивает на том, что такие строения можно сносить только после предупреждения.

При этом, по мнению Луценко, сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества. Генпрокурор также назвал недопустимыми ночные "полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во время конфликта во время сноса МАФов в Дарницком районе пострадали пять человек.
URA-Inform
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