Центр Киева на новогодние праздники перекроют

В центре Киева на новогодние и рождественские праздники ограничат движение всех видов транспорта в центре города. Движение закроют вдоль Владимирского проезда (от улицы Софиевской до Михайловской площади) и на улице Владимирской (от проспекта Рыльского до Владимирского проезда), сообщает телеканал 112 Украина.

Запрет будет действовать с 20.00 31 декабря до 2.00, 1 января. В первый день нового года центр вновь перекроют с 14.00 до 20.00. На Рождество, 7 января движение будет невозможно с 11.00 до 14.00.





Также до 9 января будет закрыта для движения Контрактовая площадь. Запрет уже действует с 23 декабря, уточнили в пресс-службе Подольской РГА. Движение транспорта будет перекрыто от Гостинного двора до улицы Петра Сагайдачного из-за проведения новогодне-рождественской ярмарки.





Напомним, метро в Киеве на Новый год будет работать на три часа дольше.