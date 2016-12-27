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Украина
26 декабря 16, 13:18
Центр Киева на новогодние праздники перекроют
Михайловская
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Ограничения будут действовать 31 декабря-1 января и на Рождество.
Ограничения будут действовать 31 декабря-1 января и на Рождество.

В центре Киева на новогодние и рождественские праздники ограничат движение всех видов транспорта в центре города. Движение закроют вдоль Владимирского проезда (от улицы Софиевской до Михайловской площади) и на улице Владимирской (от проспекта Рыльского до Владимирского проезда), сообщает телеканал 112 Украина.

Запрет будет действовать с 20.00 31 декабря до 2.00, 1 января. В первый день нового года центр вновь перекроют с 14.00 до 20.00. На Рождество, 7 января движение будет невозможно с 11.00 до 14.00.

Также до 9 января будет закрыта для движения Контрактовая площадь. Запрет уже действует с 23 декабря, уточнили в пресс-службе Подольской РГА. Движение транспорта будет перекрыто от Гостинного двора до улицы Петра Сагайдачного из-за проведения новогодне-рождественской ярмарки.

Напомним, метро в Киеве на Новый год будет работать на три часа дольше.
Korrespondent
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