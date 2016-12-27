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26 декабря 16, 14:27
Пожар у ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, горит дом
пожар
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Жильцов дома эвакуировали.
Жильцов дома эвакуировали.

В Киеве в понедельник, 26 декабря, возле торгово-развлекательного цента Ocean Plaza в жилом доме произошел пожар. Дом находится по адресу улица Антоновича,165, сообщает Podrobnosti.ua.

По предварительным данным, пожар начался в подвале дома, где расположен салон красоты.

Жильцов дома эвакуировали прибывшие на место спасатели. Возле дома работают пожарные и машины скорой помощи.

Напомним, накануне на рынке возле метро Лесная загорелись склады секонд-хенда. Во время тушения пожара спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело женщины.

Korrespondent
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