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Новости
Украина
26 декабря 16, 14:41
Чубаров: Крым уже готовы признать российским четыре страны
Чубаров
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Это – Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан.
Это – Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан.

Лидер Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров в понедельник, 26 декабря, в эфире 112 Украина заявил, что четыре страны экс-СССР готовы признать аннексию Крыма Россией.  

"Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза – Армения, Белоруссия, Узбекистан и Казахстан – почти готовы признать Крым не территорией Украины", – сказал Чубаров.

По словам политика, он имел разговор в украинском МИД и считает, что необходимо в связи с этим предпринять конкретные действия как минимум с послами этих государств.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 мая Совет Венеции признал Крым российским.
Korrespondent
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