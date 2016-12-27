Чубаров: Крым уже готовы признать российским четыре страны

Лидер Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров в понедельник, 26 декабря, в эфире 112 Украина заявил, что четыре страны экс-СССР готовы признать аннексию Крыма Россией.

"Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза – Армения, Белоруссия, Узбекистан и Казахстан – почти готовы признать Крым не территорией Украины", – сказал Чубаров.

По словам политика, он имел разговор в украинском МИД и считает, что необходимо в связи с этим предпринять конкретные действия как минимум с послами этих государств.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 мая Совет Венеции признал Крым российским.