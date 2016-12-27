Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.55
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
28.42
USD
27.05
RUB
0.44
Новости
Украина
26 декабря 16, 14:46
Семенченко готовит новый виток блокады ЛДНР
блокпост
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Блокаду начинают ветераны Войны за независимость, утверждает нардеп.
Блокаду начинают ветераны Войны за независимость, утверждает нардеп.

Ветераны Войны за независимость начинают блокаду торговли с оккупированными территориями на Донбассе. Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко на своей странице в Facebook в понедельник, 26 декабря.

"Истек срок ультиматума который объявили российским наемникам ЛНР/ДНР ветераны Войны за Независимость. Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями на которые наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", – написал Семенченко.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что необходимо перекрыть весь грузопоток через линию разграничения на Донбассе.
Korrespondent
Ещё по теме:
Семенченко лишили звания майора
Семенченко подает на Шокина и Матиоса в НАБУ
Савченко заявила, что война может закончиться в этом году
Киеву навяжут российский сценарий "Минска"?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Януковичу в суде отказано в проведении допроса в видеорежиме
noimageУкрзализныця переоденет в Снегурочек проводниц
noimageСБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов из-за ДНР
noimageНа одно место судьи в Верховный Суд - пятеро человек
noimageОбновленный Верховный Суд заработает в марте
Лента новостей
Загрузка...