Семенченко готовит новый виток блокады ЛДНР

Ветераны Войны за независимость начинают блокаду торговли с оккупированными территориями на Донбассе. Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко на своей странице в Facebook в понедельник, 26 декабря.

"Истек срок ультиматума который объявили российским наемникам ЛНР/ДНР ветераны Войны за Независимость. Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями на которые наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", – написал Семенченко.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что необходимо перекрыть весь грузопоток через линию разграничения на Донбассе.