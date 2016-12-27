АТО: пятеро раненых за сутки и новые обстрелы

Бои проходят в основном на Донецком и Мариупольском направлении, сообщил спикер минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. На Луганском направлении небольшое затишье.

В Станице Луганской и Новозвановке зафиксировали незначительные обстрелы.

На донецком направлении с 7 утра начались обстрелы позиций, а во второй половине дня на луганском направлении применили тяжелую технику и минометы.

Всего за сутки обстрелы продолжались с перерывами не меньше семи часов.

Также режим тишины нарушался возле Горловки.

Возле Донецкого аэропорта было тихо, чего не наблюдалось уже несколько месяцев.

В ДНР заявили о 189 случаях нарушения режима прекращения огня. Согласно информации сепаратистов, под огнем оказались поселок Широкая Балка под Горловкой, окраины Докучаевска, Ясиноватой, села Васильевка Ясиноватского района, Коминтерново и Ленинское Новоазовского района.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в АТО было зафиксировано 33 обстрела позиций военных.