КГГА объявляет охоту на незарегистрированных квартирантов

Киевская городская государственная администрация проведет паспортный контроль для обнаружения нелегальных арендаторов квартир. Об этом в комментарии 44.ua рассказал замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, мероприятия стартуют весной 2017 года. "Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько незарегистрированы", – уточнил Пантелеев.

Ранее СМИ сообщали, что сын генпрокурора Юрия Луценко сдает восемь квартир на Печерске.