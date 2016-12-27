Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.55
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
28.42
USD
27.05
RUB
0.44
Новости
Украина
26 декабря 16, 14:56
На Донетчине задержан боевик "ДНР"
ДНР,ЛНР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Красногоровке, что в Донецкой области, служащие Службы безопасности Украины (СБУ) провели задержание еще одного террориста "ДНР". 

Об этом передали в пресс-службе СБУ. Правоохранители выяснили, что мужчина в 2014-2015 годах был в составе группировки "ДНР", где подвозил боеприпасы боевикам. Не получив обещанных ему за работу денег, мужчина выехал в Россию, а после этого перебрался к родным в Красногоровку, скрываясь длительное время там.

Следователи открыли производство - по ч.2 ст.260 УК Украины. Террористу вскоре сообщили о подозрении и ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Марьинке был задержан террорист с позывным "Новосел".
URA-Inform
Ещё по теме:
Безлер пророчит войну между ДНР и ЛНР
Захарченко мечтатет захватить Великобританию
Переселенцы возвращаются на оккупированный Донбасс
ДНР обвиняет ВСУ в обстреле Донецка
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Януковичу в суде отказано в проведении допроса в видеорежиме
noimageУкрзализныця переоденет в Снегурочек проводниц
noimageСБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов из-за ДНР
noimageНа одно место судьи в Верховный Суд - пятеро человек
noimageОбновленный Верховный Суд заработает в марте
Лента новостей
Загрузка...