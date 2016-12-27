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Новости
Украина
26 декабря 16, 16:52
Во что станет обустройство блокпостов в Донбассе и Крыму
блокпост
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В госбюджете деньги на обустройство не предусмотрены.
В госбюджете деньги на обустройство не предусмотрены.

На обустройство блокпостов в Крыму и на Донбассе Украине необходимо 100 миллионов гривен.  Как заявил в понедельник, 26 декабря, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, данные средства в госбюджете на 2017 год не предусмотрены.

"Мы просили у Министерства финансов… чтобы предусмотрели деньги на эти цели… По причине экономии было принято коллективное решение этих денег нам не выделять", – сказал Черныш.

Министр добавил, что ведомство, которое он возглавляет, работает по этому вопросу с международными гуманитарными организациями. Благодаря этому на блокпостах появились туалеты, навесы, организовано обеспечение водой.
Также, по словам Черныша, до апреля следующего года может быть реализован пилотный проект по обустройству блокпостов современным оборудованием за счет средств международных доноров.

Как сообщал Корреспондент.net, на Донбассе появятся передвижные блокпосты. 
Korrespondent
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