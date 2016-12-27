На одно место судьи в Верховный Суд - пятеро человек

Новый Верховный Суд предположительно заработает в марте 2017 года.

Об этом на брифинге заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

"Мы намерены набрать коллегия в составе 120 судей, хотя закон предусматривает до 200. 30 судей будут работать в кассационном гражданском суде, 30 — в криминальном. По 30 — в хозяйственном и административном судах", — сказал он.

Всего по данным ВККС, документы на участие в конкурсе подал 846 человек. Из них до участия в конкурсе были допущены 653 человека. Из низ почти 70 % — это действующие судьи. На втором месте исследователи — 12,5 %, на третьем месте — адвокаты.

"Закон написан так, что легче всего документы было подать судьям. У них был ключ к системе деклараций. Также им очень легко подтвердить 10 лет стажа — для этого достаточно выписки из отдела кадров. Адвокатам намного тяжелее подтвердить стаж, поскольку не все ведут архив своих дел и не у всех есть ключ к системе декларирования", — уточнил Козьяков.

В результате конкурса ВККС планирует проверить подлинность документов всех участников. Для этого планируют отправить запросы в МОЗ, Минобразования, НАПК, в суды и высшие учебные заведения.

"До тестирования мы не пока не будем обращаться в НАБУ. На этом этапе мы будем сотрудничать с Советом добродетели. Однако мы уже договорились с НАБУ, что отправим им списки после тестирования. Они уже их ждут", — сказал председатель ВККС.

Напомним, 30 сентября вступил в силу Закон "О судоустройстве и статусе судей", предусматривающий перезагрузку Верховного Суда и отмену высших специализированных судов.

Как известно, перед началом реформы в отставку по разным причинам ушли почти 3 тысячи судей. Как уверяла Анна Огренчук, член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, массовые увольнения не пойдут во вред системе. По ее словам, состав судов изменится на 60%.

По словам главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова, уже сейчас судебная система очистилась на 30%.