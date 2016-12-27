СБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов из-за ДНР

В Киеве в понедельник, 26 декабря, силовики задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов. Как утверждают в пресс-центре СБУ, через эту сеть финансировалась самопровозглашенная ДНР.

Сообщается, что в конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в Киеве коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Установлено, что процент от прибыли магазинов бизнесмены платили учреждениям сепаратистов. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 сентября СБУ перекрыла многомиллионный канал финансирования ДНР.