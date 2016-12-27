Укрзализныця переоденет в Снегурочек проводниц

Для тех, кто будет путешествовать поездом в новогоднюю ночь, железнодорожники подготовили сюрприз. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В праздничную ночь проводники превратятся в Дедов Морозов и Снегурочек. Кроме того, пассажиры, отправляющиеся в путешествие 31 декабря, получат сладкие подарки.

Также сообщается, что фасады домов, залы ожидания, сервис-центры и залы повышенной комфортности украсили гирляндами и иллюминацией.

Как сообщал Корреспондент.net, центр Киева перекроют на новогодние праздники.