Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.55
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
28.42
USD
27.05
RUB
0.44
Новости
Украина
26 декабря 16, 20:36
Укрзализныця переоденет в Снегурочек проводниц
снегурочка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Проводники наденут костюмы Дед Морозов.
Проводники наденут костюмы Дед Морозов.

Для тех, кто будет путешествовать поездом в новогоднюю ночь, железнодорожники подготовили сюрприз. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В праздничную ночь проводники превратятся в Дедов Морозов и Снегурочек. Кроме того, пассажиры, отправляющиеся в путешествие 31 декабря, получат сладкие подарки.

Также сообщается, что фасады домов, залы ожидания, сервис-центры и залы повышенной комфортности украсили гирляндами и иллюминацией.

Как сообщал Корреспондент.net, центр Киева перекроют на новогодние праздники. 
Korrespondent
Ещё по теме:
ВИДЕО: После ДТП Федорко пытался "договариться"
Суд арестовал имущество Кривопишина
"Укразализныця" вводит KPI для своих сотрудников
"Укрзализныця" не будет отменять пригородное сообщение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Януковичу в суде отказано в проведении допроса в видеорежиме
noimageСБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов из-за ДНР
noimageНа одно место судьи в Верховный Суд - пятеро человек
noimageОбновленный Верховный Суд заработает в марте
noimageВо что станет обустройство блокпостов в Донбассе и Крыму
Лента новостей
Загрузка...