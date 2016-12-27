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Новости
Украина
27 декабря 16, 09:20
В Украину прибыли баржи, заказанные 27 лет назад в Австрии
баржа
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Государственная судоходная компания Украинское дунайское пароходство (УДП) получила от Австрии 60 барж Европа-II, которые были заказаны еще во времена Советского союза в 1989 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"27 лет назад, в далеком 1989 году "Совкомфлот" заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа "Европа-IIБ". При развале СССР Украинское дунайское пароходство стало правопреемником обязательств "Совкомфлота", - гласит сообщение.

Как отмечается, был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику. Кроме того, в течении более 25 лет график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия из-за эмбарго ООН против Югославии, военными действиями в этом государстве и разрушением мостов на Дунае.

Однако по состоянию на декабрь 2014 года остаток долга за строительство барж составлял свыше 7 млн евро и порядка 2 млн евро - по процентам.

"В 2015 году удалось достичь договоренности с BAWAG leasing GmbH и Австрийским контрольным банком (Цsterreichische Kontrollbank AG, OeKB), выступившим гарантом правительства Австрии, о снижении задолженности на 90% - до 1,5 млн евро, при условии ее погашения до 30 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

Отметим также, что на 24 ноября 2016 года долг полностью погашен, и 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность группы компаний Украинского Дунайского пароходства.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее  Украина и Турция договорились о защите инвестиций. 
URA-Inform
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