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Новости
Украина
27 декабря 16, 11:05
Россия готовится передать Украине 17 осужденных
сизо
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Российская Федерация намерена передать Украине 17 осужденных украинцев, которые содержатся оккупированном Крыму и российских тюрьмах.

Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс".

"Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил у МИД Украины подтверждение их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", - заявила Москалькова.

Кроме того, Москалькова заявила, что обратилась к украинскому омбудсмену Валерии Лутковской с просьбой оказать содействие в составлении перечня граждан РФ, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее  Петр Порошенко по телефону пообщался с освобожденным из плена Тарасом Колодием и его матерью Галиной Колодий.
URA-Inform
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