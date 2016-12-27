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27 декабря 16, 11:06
Кличко продолжит борьбу с МАФами
кличко
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Киевская власть и дальше будет продолжать демонтировать незаконно размещенные МАФы.

В городе любая торговля должна быть законной и цивилизованной. Киев должен иметь европейский вид и получать доходы в бюджет города.

Такое мнение высказал во вторник, 27 декабря, на своей страничке в социальной сети Киевский городской голова Виталий Кличко. Он напомнил, что этот вопрос был одним из основным задач его программы на выборах и он от него не откажется.

Город просто загажен незаконными торговыми ларьками, а современный город не должен напоминать базар. Моя задача систематизировать торговлю на улицах города, - пояснил Кличко, добавив, что в столице большое количество торговых площадей, в частности на первых этажах жилых домов, которые сдаются в аренду и они пустуют потому что владельцам МАФов гораздо дешевле незаконно их установить и не платить за аренду и самовольно подключиться к электросетям.

Для них так выгоднее, однако это - не цивилизованный способ ведения бизнеса, а обычный захват территории, - отметил он. Кличко также напомнил, что на сайте городской администрации есть карта размещения законных МАФов, которые платят долевое участие и приносят средства в бюджет города.

В то же время, городской голова пояснил, что возле метро "Политехнический институт", были снесены только незаконные торговые точки, которые преграждали выход из сквера возле лицея. На их месте будет сквер. Киев будет городом парков и скверов, а не МАФов, - подытожил Виталий Кличко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 декабря, столичная власть снесла все киоски, расположенные напротив входа в метро Политехнический институт. Всего было демонтировано 15 таких строений.
URA-Inform
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