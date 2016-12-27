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27 декабря 16, 12:19
Сколько будет стоить проезд в ночных автобусах
Автобус
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В течение 20 дней цена проезда будет 3 гривны.
В течение 20 дней цена проезда будет 3 гривны.

С 30 декабря в течение 20 дней стоимость проезда в ночных автобусах Киева составит 3 гривны. Как сообщил у себя в Facebook советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, после этого проведут перерасчет с целью определения экономически обоснованного тарифа.

Сообщается также, что схема движения ночных маршрутов рассчитывалась таким образом, чтобы транспорт курсировал по основным транспортным артериям Киева, заезжая в самые отдаленные микрорайоны столицы.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе Киевпастранс анонсировал ввод в 2016 году 12 наземных маршрутов транспорта, который будет курсировать ночью. 
Korrespondent
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