LIVE: Суд в Москве выносит вердикт по госперевороту в Киеве

В Москве в декабре проходят заседания Дорогомиловского суда о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом. На заседании в качестве свидетелей выступили Виктор Янукович, Владимир Олейник, Николай Азаров и другие.

27 декабря - последний день заседания, суд в 11:00 (по Киеву) удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Заявителем по делу выступил бывший украинский народный депутат Владимир Олийнык. Он требовал привлечь к делу министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главу Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса (в феврале 2014 года – глава МИД Франции), Радослава Сикорского (в феврале 2014 года – министр иностранных дел Польши), Виктора Януковича и Петра Порошенко.

В конце ноября Янукович принял участие в качестве свидетеля в заседании Святошинского райсуда Киева по делу об убийствах на Майдане в феврале 2014 года. Допрос Януковича проходил в виде онлайн-конференции по Skype.