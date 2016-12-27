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27 декабря 16, 15:19
LIVE: Суд в Москве выносит вердикт по госперевороту в Киеве
Майдан
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Онлайн-трансляция суда в Москве по признанию госпереворота в Украине в 2014 году.
Онлайн-трансляция суда в Москве по признанию госпереворота в Украине в 2014 году. Вынесение вердикта 27.12.2016

В Москве в декабре проходят заседания Дорогомиловского суда о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом. На заседании в качестве свидетелей выступили Виктор Янукович, Владимир Олейник, Николай Азаров и другие.

27 декабря - последний день заседания, суд в 11:00 (по Киеву) удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Заявителем по делу выступил бывший украинский народный депутат Владимир Олийнык. Он требовал привлечь к делу министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главу Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса (в феврале 2014 года – глава МИД Франции), Радослава Сикорского (в феврале 2014 года – министр иностранных дел Польши), Виктора Януковича и Петра Порошенко.

В конце ноября Янукович принял участие в качестве свидетеля в заседании Святошинского райсуда Киева по делу об убийствах на Майдане в феврале 2014 года. Допрос Януковича проходил в виде онлайн-конференции по Skype.
Korrespondent
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