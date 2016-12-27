Суд отобрал у Виталия Захарченко участок под Киевом

Хозяйственный суд Киевской области признал недействительным решение исполкома относительно земельного участка в селе Подгорцы, принадлежавшего экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко.

Как сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, хозяйственным судом Киевской области удовлетворен иск прокурора Обуховского района о признании недействительными решения исполкома и государственного акта на земельный участок площадью 0.861 га в селе Подгорцы под Киевом.

"… между прочим, это участок бывшего министра МВД Захарченко", – добавила Сарган.

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