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Новости
Украина
27 декабря 16, 15:37
Суд отобрал у Виталия Захарченко участок под Киевом
Виталий Захарченко
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Виталий Захарченко лишен земельного участка в селе Подгорцы.
Виталий Захарченко лишен земельного участка в селе Подгорцы.

Хозяйственный суд Киевской области признал недействительным решение исполкома относительно земельного участка в селе Подгорцы, принадлежавшего экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко.

Как сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, хозяйственным судом Киевской области удовлетворен иск прокурора Обуховского района о признании недействительными решения исполкома и государственного акта на земельный участок площадью 0.861 га в селе Подгорцы под Киевом.

"… между прочим, это участок бывшего министра МВД Захарченко", – добавила Сарган.

Как сообщал Корреспондент.net, лидер Радикальной партии Олег Ляшко живет в доме Клюева. 
Korrespondent
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