Польша не верит в реализацию Минских соглашений

Минские соглашения не будут полностью реализованы – для решения конфликта на Донбассе необходимо расширение нормандского формата. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию Wprost.

Он настаивает, что в группу стран-переговорщиков необходимо включить США и Польшу.





"Нужно расширить нормандский формат, потому что одни только европейские государства, такие, как Франция или Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией… Мы – единственная страна Евросоюза и НАТО, которая граничит как с агрессором, так и с жертвой агрессии. Любая эскалация ситуации будет на нас влиять", – объяснил Ващиковский.





Ранее американский посол в Украине Мари Йованович заявляла, что США не планируют присоединяться к нормандскому формату.

Напомним, 21 декабря контактная группа в Минске договорилась о введении режима полного прекращения огня на Донбассе с 24 декабря.



