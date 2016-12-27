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Украина
27 декабря 16, 15:56
Польша не верит в реализацию Минских соглашений
минские
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Для разрешения ситуации на Донбассе надо расширить нормандский формат, считает глава польского МИД.
Для разрешения ситуации на Донбассе надо расширить нормандский формат, считает глава польского МИД.

Минские соглашения не будут полностью реализованы – для решения конфликта на Донбассе необходимо расширение нормандского формата. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию Wprost.

Он настаивает, что в группу стран-переговорщиков необходимо включить США и Польшу.

"Нужно расширить нормандский формат, потому что одни только европейские государства, такие, как Франция или Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией… Мы – единственная страна Евросоюза и НАТО, которая граничит как с агрессором, так и с жертвой агрессии. Любая эскалация ситуации будет на нас влиять", – объяснил Ващиковский.

Ранее американский посол в Украине Мари Йованович заявляла, что США не планируют присоединяться к нормандскому формату.
Напомним, 21 декабря контактная группа в Минске договорилась о введении режима полного прекращения огня на Донбассе с 24 декабря.
Korrespondent
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