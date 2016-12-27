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Новости
Украина
27 декабря 16, 17:10
ДНР хочет обмена пленными "690 на 47"
плен
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Сепаратисты хотят получить 690 человек в обмен на 47 пленных украинцев.
Сепаратисты хотят получить 690 человек в обмен на 47 пленных украинцев. В ДНР предложили осуществить обмен пленными с Украиной по формуле "690 на 47".

Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно ДНР, это цифра "494 на 41", и "196 на 6" - это со стороны ЛНР", - сказала она.

Сегодня сепаратисты отдали Украине двух заложниц. В сети позже усомнились, что их можно считать пленницами.
Korrespondent
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