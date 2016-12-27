ДНР хочет обмена пленными "690 на 47"

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно ДНР, это цифра "494 на 41", и "196 на 6" - это со стороны ЛНР", - сказала она.





Сегодня сепаратисты отдали Украине двух заложниц. В сети позже усомнились, что их можно считать пленницами.