Луценко передал беспилотник в АТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал беспилотный летательный аппарат бойцам взводного опорного пункта на рубеже города Торецкое Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ во вторник, 27 декабря.

Во время поездки генпрокурор посетил взводный опорный пункт 45 бригады Высокомобильных десантных войск Украины.

"Луценко пообщался с личным составом и передал бойцам беспилотный летательный аппарат, который должен помочь нашим защитникам контролировать перемещение врага и отслеживать его диспозиции", – сообщили в ГПУ.