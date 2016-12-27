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Новости
Украина
27 декабря 16, 17:17
Луценко передал беспилотник в АТО
Луценко
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Генпрокурор поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками и пожелал мира.
Генпрокурор поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками и пожелал мира.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал беспилотный летательный аппарат бойцам взводного опорного пункта на рубеже города Торецкое Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ во вторник, 27 декабря.

Во время поездки генпрокурор посетил взводный опорный пункт 45 бригады Высокомобильных десантных войск Украины.

"Луценко пообщался с личным составом и передал бойцам беспилотный летательный аппарат, который должен помочь нашим защитникам контролировать перемещение врага и отслеживать его диспозиции", – сообщили в ГПУ.
Korrespondent
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