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Новости
Украина
27 декабря 16, 17:18
Турчинов предвидит провокации на Донбассе
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Александр Турчинов подчеркнул, что Нацгвардия и ВСУ с возможными провокациями справятся.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов отметил, что он ожидает провокации в местах проведения на Донбассе АТО – в период новогодних праздников. Об этом секретарь СНБО заявил в рамках брифинга.

При этом Турчинов также отметил, что Нацгвардия и Вооруженные силы Украины смогут справиться с возможными провокациями. По его словам - нечистая сила как раз на такие христианские праздники и проявляет себя. К сожалению, именно с нечистой силой мы ведем войну, защищая Украину. Поэтому можно прогнозировать, что возникнут провокации. Турчинов уверен в том, что нечистая сила всегда обречена. И Нацгвардия, и ВСУ помогут очистить страну от грязи – сказал он.

Как сообщал УРА-Информ, 2017 год будет переломным в вопросе освобождения Донбасса – заявил Турчинов.
URA-Inform
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