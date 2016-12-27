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27 декабря 16, 17:49
Во львовских школах сократили каникулы
школа
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Управление образования Львовского городского совета приняло решение сократить каникулы в школах города на одну неделю. 
Об этом рассказали в пресс-службе Львовского городского совета. Согласно сообщению - каникулы были сокращены по причине карантина. Поэтому уже 16-го января школьники пойдут на занятия в школы. Ранее же при этом планировалось, что обучение в школах стартует только 23-го января.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в школах г. Львов карантин был введен до конца 2016 года. Решение об этом было принято комиссией по техногенной безопасности. В обычном же режиме будут работать дошкольные учебные заведения – сообщали в пресс-службе горсовета.
URA-Inform
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