Во львовских школах сократили каникулы

Как сообщал УРА-Информ, ранее в школах г. Львов карантин был введен до конца 2016 года. Решение об этом было принято комиссией по техногенной безопасности. В обычном же режиме будут работать дошкольные учебные заведения – сообщали в пресс-службе горсовета.