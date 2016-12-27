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Украина
27 декабря 16, 17:57
МВД обнародует результаты по перестрелке в Княжичах
Княжичи
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Аваков пообещал опубликовать расследование Нацполиции.
Аваков пообещал опубликовать расследование Нацполиции.

Результаты служебного расследования перестрелки в селе Княжичи Киевской области обнародуют завтра, 28 декабря. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков журналистам в понедельник, сообщает УНИАН.

В результате перестрелки в Княжичах утром 4 декабря погибли пять правоохранителей.

"Национальная полиция ведет следствие по Княжичам. Следствие по Княжичам ведет Генеральная прокуратура. В Национальной полиции завершено служебное расследование, материалы которого мы опубликуем завтра", – подчеркнул Аваков.

Он уточнил: "Будут опубликованы результаты служебного расследования Национальной полиции, а следствие по инциденту в Княжичах ведет Генеральная прокуратура".

Аваков уйдет? Последствия трагедии в Княжичах

Напомним, в связи с перестрелкой в Княжичах на время служебного расследования отстранены от службы 25 полицейских, которые участвовали в спецоперации.
Korrespondent
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