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Новости
Украина
28 декабря 16, 08:58
Украинцы перестали обращаться за убежищем в ЕС
евросоюз
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За полгода граждане Украины подали семь тысяч заявок.
За полгода граждане Украины подали семь тысяч заявок.

Граждане Украины стали меньше обращаться за убежищем в странах Евросоюза. Количество таких просителей в 2016 году уменьшилось на 39%. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аналитика общественной организации "Европа без барьеров" Екатерину Кульчицкую.

"Если в 2015 году в ЕС было зарегистрировано 22 тысячи заявок на поиск убежища от украинцев с 1 млн 322 тысяч поданных, то в первой половине 2016-го зарегистрировали 7 тысяч с 617 тысяч", – сказала Кульчицкая в ходе пресс-конференции "Безвиз и миграция: итоги года и последние тенденции".

По ее словам, уменьшение количества соискателей убежища в ЕС происходит преимущественно из-за того, что в большинстве случаев европейские страны отказывают им в разрешении на пересечение границы.

Кульчицкая добавила, что после начала военных действий на Донбассе пострадавшие от конфликта украинцы искали себе новое место жительства не только внутри страны, но и за ее пределами, однако их количество среди всех соискателей убежища в Европе составляло только 1,6%, а в 2016 году этот показатель уменьшился до 1,14%.

Аналитик также напомнила о связи этого показателя с безвизовым режимом.

"Если в течение двух месяцев после подписания безвиза количество соискателей убежища в ЕС увеличится на 50%, то войдет в действие механизм приостановления визовой либерализации", – отметила Кульчицкая.

Как сообщал Корреспондент.net, Европарламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине на апрель 2017 года.

Напомним, сложности с предоставлением Украине безвиза и ратификации Соглашения об ассоциации привели к падению доверия к ЕС в украинском МИД, где сложившуюся ситуацию назвали "изменой".
Korrespondent
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