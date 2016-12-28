В Киеве ночью ощущались толчки землетрясения в Румынии

Как сообщает сайт Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился в 8 км западнее города Нережу (восток страны) на глубине 81 км.

Землетрясение ощущалось в соседней Молдове, а также в некоторых регионах Украины. Отголоски ощущались в Одессе, Кривом Роге, а также в Киеве.

Сейсмособытие произошло примерно в 1:22 по местному времени.

В прошлый раз землетрясение в Румынии было зафиксировано осенью этого года. Как сообщалось, румынское землетрясение 24 сентября ощущалось в соседних странах: Молдове и Украине — вплоть до Киева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области тогда был зафиксирован толчок силой примерно 3-4 балла по шкале Рихтера.