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Украина
28 декабря 16, 10:30
ОБСЕ эвакуировала свою базу из Светлодарска из-за боевиков
ОБСЕ
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вынуждена была эвакуировать свою патрульную базу из города Светлодарска.

Такое решение было принято в связи с обстрелами. База бала перенесена на два дня. Об этом говорится в отчете миссии за прошедшую неделю, опубликованном во вторник, 27 декабря.

Согласно отчету, артиллерийские удары происходят на расстоянии 70 метров от базы, в результате чего были выбиты стекла на верхних этажах здания базы миссии.

Представители ОБСЕ вернулись в Светлодарск утром 26 декабря.

В то же время, с вечера 22 декабря по 23 декабря специальная миссия зафиксировала 1 150 взрывов в районе Дебальцево и Светлодарска, ранее были зафиксированы 2,3 тысячи случаев нарушения договоренностей о прекращении огня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские наемники продолжают нарушать, объявленный режим тишины на востоке Украины. За прошедшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.
URA-Inform
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