Порошенко в феврале встретится с Трампом

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года. Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", – отметил Елисеев.

По его словам, телефонный разговор между лидерами США и Украины был дружественным.

"Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора – свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", – отметил замглавы АП.

Как сообщал Корреспондент.net, во время телефонного разговора Порошенко и Трамп обсудили Крым и российскую агрессию. По словам украинского президента, американский лидер сам поднял эту тему.