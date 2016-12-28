Правый сектор снес мемориал жертв Ту-154 в Одессе

Все цветы и плакаты были выброшены в мусорку, а вместо них повесили свои плакаты с надписями "Смерть врагам" и "Русские, уходите! Бояры нет". Фото выложил один из представителей организации Сергей Стерненко в Facebook.









Напомним, как сообщалось, Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе ансамбль имени Александрова, журналисты и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка.





Среди основных версий катастрофы Ту-154 рассматривают попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.