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Новости
Украина
28 декабря 16, 12:19
Правый сектор снес мемориал жертв Ту-154 в Одессе
мемориал
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Возле Консульства РФ в Одессе представители ПС разгромили мемориал памяти жертв авиакатастрофы.
Возле Консульства РФ в Одессе представители ПС разгромили мемориал памяти жертв авиакатастрофы.

Все цветы и плакаты были выброшены в мусорку, а вместо них повесили свои плакаты с надписями "Смерть врагам" и "Русские, уходите! Бояры нет". Фото выложил один из представителей организации Сергей Стерненко в Facebook.
 


Напомним, как сообщалось, Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе ансамбль имени Александрова, журналисты и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка.

Среди основных версий катастрофы Ту-154 рассматривают попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.
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Korrespondent
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Комментарии (3)
Мирон Сегодня, 12:58
Насколько я, граждане, понял,
Для радости нету причин,
Поскольку мы, граждане, тонем
Во тьме океанских пучин
Igor Сегодня, 14:44
Благо видео и фотки отморозков сохраняются. Кто-то может, хотя маловероятно и доживет до великовозрастных лет, вот интересно было бы на их рожи потом посмотреть. Хотя, судя по активности составления списков отморозков, - им абзда. Жаль их родственников, ведь им тоже кирдык. Наверно в 1941 году тоже быковали мрази, а потом большинство были ликвидированы. Жаль что Сталин гумманистом оказался и под корень мразоту не вырезал, ну ничего - история учит. на этот раз основательно, под корень. И видно что потомство им иметь нельзя. Тут много вариантов, просто оскопить, превратить в проституток, переделав в травеси или женщин, трубы вырезать нахрен, или химиотерапия. Но то, что в этот раз надо позаботиться об отсутствии у них потомства, если конечно оставлять некоторых в живых, это на 100% надо сделать.
Igor Сегодня, 14:46
Лишний раз носом ткнуть либерастов Европы, по поводу того, кого они к власти привели в Украине. А Европейцы, простые граждане стран Европы будут делать вывод о том, кого они к власти допустили у себя в стране.
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