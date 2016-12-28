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28 декабря 16, 13:53
Суд снова займется Царевым
Царев
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Экс-нардепа обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Экс-нардепа обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Шевченковский районный суд Киева начнет 31 января 2017 года рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего нардепа от Партии регионов Олега Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Подготовительное судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству состоится 31.01.2017 года в 09 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: 03680, г.Киев, ул.Дегтяревская, 31-А, 515 кабинет", – говорится в сообщении судьи Павла Слободянюка, опубликованном в газете Урядовый курьер.

В сообщении также отмечается, что "в случае неявки обвиняемого в суд данное объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство будет осуществляться при отсутствии обвиняемого в порядке специального судебного производства".

Согласно сообщению, соответствующее производство №1-кп/761/1211/2016 по обвинению Олега Царева по ч.2 ст. 110 и ч.3 ст.109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя) Уголовного кодекса Украины внесено в Единый реестр досудебных расследований 2 марта 2016 года под №2201600000000047.

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2016 года суд отказался рассматривать дело Олега Царева.Тогда судьи признали, что обвинительный акт имеет существенные недостатки и вернули его Генпрокуратуре.

Напомним, Верховная Рада постановил привлечь Царева к уголовной ответственности 3 июня 2014 года. Олег Царев объявлен в розыск с 12 июня 2014.
Korrespondent
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