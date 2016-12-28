Дело Януковича отложено, но не понятно на сколько

Об этом сообщили в офисе адвоката экс-президента Виталия Сердюка.

"До назначения апелляционным судом даты рассмотрения ходатайства по изменению подсудности дела (объявлен перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя вийськпрокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене - ред.)", - сообщили в пресс-службе.

"Удовлетворить ходатайство защитника... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", - подчеркнула следственный судья Кристина Тарасюк.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", бывший президент Украины Виктор Янукович должен прибыть в Генеральную прокуратуру Украины на допрос.