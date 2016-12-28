Во Львове "минер" требует 200 биткоинов у торгового центра

Неизвестный злоумышленник потребовал от торгового центра "Роксолана" во Львове 200 биткоинов – более 180 тысяч долларов – за прекращение ложных сообщений о минировании здания ТЦ.

"После очередной эвакуации начался открытый шантаж руководства торгового центра со стороны злоумышленника. На электронный адрес администрации пришло письмо с требованием заплатить 200 биткойнов, что составляет почти 180 тысяч долларов США. В противном случае кибертеррорист угрожает, что эвакуации будут продолжаться ежедневно, до завершения новогодних праздников", – говорится в сообщении торгового центра на его сайте.

Также сообщается, что на протяжении нынешнего месяца ТЦ "Роксолана" уже четыре раза "минировали", однако ни разу эти сообщения не подтвердились.

Сообщение злоумышленника было передано в полицию.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне курс биткоина достиг рекорда с 2014 года. На бирже itBit стоимость криптовалюты поднялсь до 933,73 долларов, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее СМИ писали, что биткоин надежнее британского фунта.