Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.84
USD
26.65
RUB
0.44
EUR
28.01
USD
26.95
RUB
0.44
EUR
28.56
USD
27.23
RUB
0.44
Новости
Украина
28 декабря 16, 16:09
Кличко и Луценко очистят Киев от незаконных МАФов
киоск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мэр столицы Виталий Кличко и Генпрокурор страны Юрий Луценко провели совещание по ситуации с МАФами в городе.

В итоге договорились о сотрудничестве власти столицы и прокуратуры в обеспечении уборки незаконних МАФов. Об этом рассказали в пресс-службе КГГА. Кличко подчеркнул, что на сайте КГГА размещена карта расположения законных киосков, которые вносят долевое участие и приносят в бюджет города доход.

И при этом подчеркнул, что год назад опубликованы списки незаконных киосков, что подлежат демонтажу, а их владельцы уже получили предписания. Проблема МАФов в горде очень острая. Например, 30-ть процентов площадок на Крещатике, где есть возможность  вести законную торговлю, в аренду не сданы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице иномарка приземлилась на МАФ.
URA-Inform
Ещё по теме:
Луценко: Суд над Януковичем будет справедливым
Яценюк, Кличко и Москаль игнорируют вызовы на допрос в ГПУ
Как проходит подготовка к сезону отопления
Завтра в Киеве включат отопление
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Луценко знает всех "членов МАФии" в Киеве
noimageГройсман озвучил приоритеты Кабмина до 2020 года
noimageТреть законопроектов Рады реализовать невозможно
noimageВ Украине гриппом болеют 420 тысяч человек
noimageСутки в АТО обошлись без потерь среди военных
Лента новостей
Загрузка...