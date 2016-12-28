Сербия ответила Украине по Крыму: Не нужно читать нам лекции

Сербия резко отреагировала на критику украинского посла по поводу того, что Белград не поддержал резолюцию ООН по правам человека в Крыму, передает SputnikNews

"Не нужно читать нам лекции и вмешиваться в политику нашей страны", – заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич.

Ранее посол Украины Александр Александрович заявил, что своим голосованием против украинской резолюции по Крыму Сербия тем самим "выстрелила себе в ногу, и это решение может вернуться вам бумерангом", скорее всего, имея ввиду проблему Косово.

По словам сербского посла, Белград голосовал против украинской резолюции не потому что выступает против территориальной целостности Украины, а потому, что в документе содержится "очень много резких слов и безосновательных нападок на Россию".

"Кроме того, я совсем не уверен, что все те, кто голосовал за украинскую резолюцию в отношении Крыма, проголосовали бы аналогично, если бы речь шла о сербском Косово", – добавил глава сербского МИД.

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