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Новости
Украина
28 декабря 16, 16:44
Как покупать билеты на поезд Интерсити+ Перемышль-Киев
Укрзалізниця
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В "Укрзализныце" просят покупать билеты на поезд Перемышль-Львов-Киев в кассах польских железных дорог не позже чем за 1 час до его отправления.

ПАО "Укрзализныця" (УЗ) призывает пассажиров поезда Перемышль-Львов-Киев покупать билеты на территории Польши в кассах железных дорог не позже чем за 1 час до его отправления.

"Польские железнодорожники сообщили своим украинским коллегам, что технические проблемы, которые возникают сейчас при покупке билетов на поезд Интерсити+ Перемышль — Киев, когда пассажиры пытаются приобрести билеты непосредственно перед отправлением поезда в Польше, будут преодолены с 15 января 2017 года", — сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора по пассажирским перевозкам и сервиса УЗ Игоря Романкива.

"Проблем не возникнет, если это будет сделано не менее чем за час до отправления, а не за 10 минут. Нынешние технические нестыковки, конечно, будут решены, поэтому просим наших пассажиров с пониманием отнестись к ситуации", — цитируется Романкив.

В УЗ предостерегают, что пассажиры не имеют права осуществлять поездку без наличия билета, а прерогатива распространения проездных документов на территории Польши принадлежит исключительно польским кассирам и другим уполномоченным работникам польских железных дорог.

Напомним, что вчера на Delo.UA был опубликован блог о том, что наш автор не смог приобрести билеты в Перемышле, хотя поезд отправился во Львов полупустым.

Отметим, что и в Украине билеты на этот и другие международные поезда невозможно купить онлайн, а только в международных кассах.
Delo
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