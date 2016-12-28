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Украина
28 декабря 16, 18:02
Хакеры из РФ атакуют сайт ОБСЕ
ОБСЕ
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За кибератакой на сайт ОБСЕ может стоять российская хакерская группа APT28.

Сайт Организации по безопасности в Европе (ОБСЕ) в ноябре подвергся хакерской атаке, в инциденте подозреваются хакеры из России. Об этом передает Reuters, ссылаясь на представителя организации. 

Так, совершено нападение и узнали об этом в начале ноября. Сейчас система уже в безопасности, нам дали новые системы безопасности и новые пароли - отметила представитель ОБСЕ. По данным иного источника, атаку на веб-сайт ОБСЕ могла провести российская хакерская группировка APT28, которая была замешана ранее во взломе серверов Демократической партии США. В ОБСЕ допускают этот вариант, но подчеркнули, что возможность для расследования отсутствует.

Как сообщал УРА-Информ, хакеры взломали сайт Госказначейства.
URA-Inform
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