Хакеры из РФ атакуют сайт ОБСЕ

Сайт Организации по безопасности в Европе (ОБСЕ) в ноябре подвергся хакерской атаке, в инциденте подозреваются хакеры из России. Об этом передает Reuters, ссылаясь на представителя организации.

Так, совершено нападение и узнали об этом в начале ноября. Сейчас система уже в безопасности, нам дали новые системы безопасности и новые пароли - отметила представитель ОБСЕ. По данным иного источника, атаку на веб-сайт ОБСЕ могла провести российская хакерская группировка APT28, которая была замешана ранее во взломе серверов Демократической партии США. В ОБСЕ допускают этот вариант, но подчеркнули, что возможность для расследования отсутствует.

Как сообщал УРА-Информ, хакеры взломали сайт Госказначейства.