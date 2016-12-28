Украинцы не верят в перемены к лучшему в 2017 году

Более 40% (41%) украинцев считают, что наступающий год будет лучше 2016 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Kantar TNS.
В то же время 34% респондентов уверены, что 2017 будет хуже уходящего года. 255 опрошенных уверены, что два года не будут отличаться друг от друга.
Для большинства (54%) украинцев празднование Нового года – это повод собраться всей семьей, для 42% – порадовать других подарками, для 40% – весело провести время с друзьями, для 37% – задуматься, что уже сделано в жизни.