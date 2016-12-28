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Новости
Украина
28 декабря 16, 18:14
Украинцы не верят в перемены к лучшему в 2017 году
Новый год
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Для большинства украинцев празднование Нового года – повод собраться всей семьей.
Для большинства украинцев празднование Нового года – повод собраться всей семьей.

Более 40% (41%) украинцев считают, что наступающий год будет лучше 2016 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Kantar TNS.

В то же время 34% респондентов уверены, что 2017 будет хуже уходящего года. 255 опрошенных уверены, что два года не будут отличаться друг от друга.

Для большинства (54%) украинцев празднование Нового года – это повод собраться всей семьей, для 42% – порадовать других подарками, для 40% – весело провести время с друзьями, для 37% – задуматься, что уже сделано в жизни.


Исследование проводилось с 18 по 23 ноября 2016 по всей Украине (кроме аннексированного Крыма) среди тысячи респондентов.
Напомним, выходные на Новый год и Рождество 2017 в Украине не будут непрерывными. Вместе с субботами и воскресеньями в январе украинцы отдохнут 11 дней.
Korrespondent
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