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Украина
28 декабря 16, 18:17
Ленинская кузница строит два новых десантных катера
десантный катер
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Катер разработан в Николаеве.
Катер разработан в Николаеве.

Киевский завод Ленинская кузница в среду, 28 декабря начал строительство двух десантных катеров типа Кентавр для военно-морских сил Украины. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-служба ВМС ВСУ Украины.

Десантно-штурмовой катер проекта Кентавр разработали на николаевском предприятии Опытно-проектный центр кораблестроения на базе катера Гюрза-М. Предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 августа пограничники испытали модернизированный катер. 
Korrespondent
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