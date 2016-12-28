Украина к 2020 году перейдет на контрактную армию

Вооруженные силы Украины могут перейти на службу только по контракту до 2020 года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту" - сказал он.

Кропивченко уточнил, что всего на службу по контракту планируется набрать 250 тыс украинцев, "это по нормам мирного времени".

Говоря о процессе набора на военную службу по контракту за текущий год, представитель Минобороны отметил, что в 2016 году на контракт принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацгвардия переходит на контрактную службу.