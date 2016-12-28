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Новости
Украина
28 декабря 16, 18:35
Сутки в АТО обошлись без потерь среди военных
АТО
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В ДНР заявляют об увеличении обстрелов.
В ДНР заявляют об увеличении обстрелов. За минувшие сутки, 27 декабря, в зоне проведения АТО погибших и раненых среди бойцов ВСУ нет. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"Начну с хорошей новости. За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - рассказал он. 
 
Напомним, ранее штаб АТО заявил о множестве нарушений "режима тишина". По данным штаба АТО, сепаратисты 44 раза открывали огонь.
 
В ДНР же заявили, что количество обстрелов увеличилось в несколько раз. Так, за прошедшие сутки якобы 533 раза нарушился режим прекращения огня со стороны ВСУ. Хотя еще сутки назад сообщалось лишь о 103 обстрелах.
 
Korrespondent
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