Сутки в АТО обошлись без потерь среди военных

"Начну с хорошей новости. За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - рассказал он.

Напомним, ранее штаб АТО заявил о множестве нарушений "режима тишина". По данным штаба АТО, сепаратисты 44 раза открывали огонь.

В ДНР же заявили, что количество обстрелов увеличилось в несколько раз. Так, за прошедшие сутки якобы 533 раза нарушился режим прекращения огня со стороны ВСУ. Хотя еще сутки назад сообщалось лишь о 103 обстрелах.