В Украине гриппом болеют 420 тысяч человек

Среди них около 62% - это дети – сообщает Украинский центр по мониторингу заболеваний Минздрава. Так, за 51 неделю 2016 г. (12-27.12.2016) гриппом и ОРВИ заболели 419 427 человек, из которых 61,7 % составляют дети до 17 лет.

Показатель же заболеваемости составляет 984,8 на 100 тысяч населения – то есть на 11,3 % больше показателя прошлой недели. Количество госпитализированных среди обратившихся за медпомощью граждан больше на прошлой неделе на 33,2%: 17387 человек (4,1% от заболевших), среди которых 70,3% детей до 17 лет – сказано также в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице замечено снижение уровня заболеваемости гриппом.