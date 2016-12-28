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Новости
Украина
28 декабря 16, 18:47
В Украине гриппом болеют 420 тысяч человек
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За 51 неделю 2016 г. в Украине ОРВИ и гриппом уже заболели почти 420 тысяч человек.

Среди них около 62% - это дети – сообщает Украинский центр по мониторингу заболеваний Минздрава. Так, за 51 неделю 2016 г. (12-27.12.2016) гриппом и ОРВИ заболели 419 427 человек, из которых 61,7 % составляют дети до 17 лет.

Показатель же заболеваемости составляет 984,8 на 100 тысяч населения – то есть на 11,3 % больше показателя прошлой недели. Количество госпитализированных среди обратившихся за медпомощью граждан больше на прошлой неделе на 33,2%: 17387 человек (4,1% от заболевших), среди которых 70,3% детей до 17 лет – сказано также в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице замечено снижение уровня заболеваемости гриппом.
URA-Inform
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