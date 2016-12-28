Треть законопроектов Рады реализовать невозможно

Количество законопроектов

За все время работы Верховной Рады VIII созыва было зарегистрировано рекордное количество законопроектов — 4,6 тыс. Это значительно превышает показатели Рад предыдущих созывов.

В этом году скорости депутатов можно лишь позавидовать. Их работа — в среднем 37 законопроектов на один день пленарного заседания, или 12 минут на рассмотрение одного законопроекта (с обсуждением и голосованием).

В 2016 году народные депутаты зарегистрировали 1232 проекта законов, из них 423 (34%) имели одного автора.

В сентябре-декабре 2016 года среди лидеров по количеству законопроектов были Евгений Мураев (внефракционный), Сергей Каплин (БПП) и Татьяна Донец (Народный фронт). Они самостоятельно зарегистрировали 19, 8 и 6 законопроектов соответственно.

При этом законопроекты, которые имеют одного автора, значительно реже становятся законами, чем представленные группой депутатов. Из 85 законов, принятых в 2016 году, лишь 15 имели автором одного человека.

Треть законопроектов невозможно реализовать. Об этом свидетельствуют выводы Министерства финансов Украины.

За два года работы Верховной Рады VIII созыва в Министерство финансов пришло на экспертизу 4583 законопроекта, по которым Минфин дал свой вывод о возможности их реализации. Из них 1579 законопроектов признаны невозможными к реализации.

Больше всего нереальных для выполнения законопроектов у фракции "Оппозиционный блок" и ВО "Батькивщина", а также групп "Видродження" и "Воля народу". За два года работы депутаты "Оппозиционного блока" зарегистрировали 497 законопроектов. Из них 236 были признаны Минфином невыполнимыми. Депутаты "Видродження" зарегистрировали 382 законопроекта, 178 из которых нереальны для выполнения. Депутаты "Воли народу" предложили 434 законопроекта, из которых 196 невозможно выполнить. Таким образом, каждый второй законопроект депутатов этих политических сил нежизнеспособен.

Лишь 10% законопроектов стали законами. 75% принятых в 2016 году законов, это изменения в действующие законы.

И хотя Верховная Рада нынешнего созыва лидирует по количеству законопроектов, в 2016 году она приняла вдвое меньше законов, чем в минувшем году: 160 против 350. Это один из самых низких показателей за последние 10 лет.

Самыми частыми темами принятых законов были промышленная и экономическая политика (17 законов), безопасность и оборона (16) и борьба с коррупцией и преступностью (14). Еще 29 законов касались международных соглашений.

Из 160 законопроектов, принятых в 2016 году, 85 инициировали народные депутаты. Еще 23 инициировал президент и 52 — Кабинет министров.

Чаще всего авторами принятых законов были депутаты Блока Петра Порошенко, "Народного фронта" и "Самопомичи".

Депутаты БПП были авторами среди 65 принятых законов, "Народного фронта" — 61, "Самопомичи" — 35.

Таким образом, фракция "Самопомич", которая находится в оппозиции, приобщилась к разработке каждого третьего закона, принятого в 2016 году. Также было принято 27 законов "Батькивщины" и 24 Радикальной партии Олега Ляшко.

Меньше всего принимались законы депутатов "Оппозиционного блока" (12 законов), "Воли народу" (12) и "Видродження" (9). Депутаты от разных фракций могли быть инициаторами одного закона.

Чаще всего за принятые в 2016 году законы голосовали прежние члены коалиции "Европейская Украина": БПП, Народный фронт, Самопомич, Радикальная партия Олега Ляшко и Батькивщина. В среднем "за" голосовали 77% депутатов "Народного фронта", 71% БПП, 68% Самопомичи, 54% Радикальной партии и столько же Батькивщины.

Чаще всего одинаково с БПП и "Народным фронтом" голосовали фракции "Самопомич", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина". "Самопомич" проголосовала совместно с БПП и "Народным фронтом" за 53 закона, Радикальная партия — за 42, Батькивщина — за 28. Т.е. разница между количеством голосов "за" составила не более 10%.

Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" чаще всего голосовали один в один. Одинаковое голосование за 114 законов из 160 (разница не более 10% голосов).

"Самопомич" чаще голосовала так, как "Народный фронт". Одинаковое голосование за 70 законов.

Радикальная партия оказалась солидарна с БПП. Одинаковое голосование за 72 закона.

"Батькивщина" чаще голосовала так, как "Самопомич". Одинаковое голосование за 52 закона.

Оппоблок оказался в одной связке с внефракционными. Одинаковое голосование за 51 закон.

Депутаты БПП и "Народного фронта" стабильно голосовали "за" независимо от направления законов. Депутаты "Оппозиционного блока" и "Видродження" стабильно не голосовали за большинство законов не зависимо от их темы.

Лишь половина депутатов "Самопомичи" в среднем голосовали "за" законы в сфере науки, образования и охраны здоровья.

Лишь 37% депутатов Радикальной партии голосовали "за" законы, касающиеся социальной политики. Радикалы и "Батькивщина" не поддерживали законы, касающиеся бюджетной политики, в среднем 44% и 49% соответственно.

"Батькивщина" не поддерживала законы об аграрной политике (50% "за"). Также депутаты "Батькивщины" меньше других поддерживали законы касательно безопасности и обороны. В среднем "за" голосовали лишь 54% депутатов фракции. У других фракций показатели поддержки соответствующих законов значительно выше: Радикальная партия 69% "за", БПП 72%, "Самопомич" 76%, "Народный фронт" 77% "за". Среди прочего, лишь 7 депутатов "Батькивщины" поддержали закон о перерасчете денежного обеспечения семьям военнослужащих, которые были взяты в плен. Ни один депутат "Батькивщины" не поддержал создание Сил специальных операций.

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