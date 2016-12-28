Гройсман озвучил приоритеты Кабмина до 2020 года

Правительство намерено заняться экономическим ростом и обороной.
В нем указаны главные пять приоритеты правительства
По словам Гройсмана, главными направлениями станут экономический рост, организация надлежащего государственного управления, развитие человеческих ресурсов в стране, вопросы обороны и безопасности, а также социальная программа.
"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власти была более профессиональной, что мы будем делать в сфере безопасности и обороны, как будем развивать человеческий капитал и как мы будем предоставлять сервис, чтобы люди чувствовали как они живут, как мы будем повышать социальные стандарты и прочее", заявил Гройсман.
Напомним, премьер-министр также озвучил дефицит пенсионного фонда.