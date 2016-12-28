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Новости
Украина
28 декабря 16, 18:58
Гройсман озвучил приоритеты Кабмина до 2020 года
Гройсман
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Правительство намерено заняться экономическим ростом и обороной.
В нем указаны главные пять приоритеты правительства
 
По словам Гройсмана, главными направлениями станут экономический рост, организация надлежащего государственного управления, развитие человеческих ресурсов в стране, вопросы обороны и безопасности, а также социальная программа.
 
"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власти была более профессиональной, что мы будем делать в сфере безопасности и обороны, как будем развивать человеческий капитал и как мы будем предоставлять сервис, чтобы люди чувствовали как они живут, как мы будем повышать социальные стандарты и прочее", заявил Гройсман.

Напомним, премьер-министр также озвучил дефицит пенсионного фонда. 
Korrespondent
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